Власть 01 февраля 2024, 01:19 Путин назвал экономическое развитие новых регионов их возрождением Путин: в возрождении новых регионов России нет мелочей РИА «Новости»

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В работе по развитию Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей нет мелочей. Об этом президент Владимир Путин сообщил на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов. Его процитировало РИА «Новости».

«В этой большой и сложной, ответственной работе мелочей нет», — сказал он.

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По словам главы государства, в этой ситуации важным является все, что окружает жителей новых субъектов. Речь идет об условиях жизни, получении образования, работе и воспитании детей.

Также Путин обратился к руководителям крупных отечественных банков с просьбой не бояться санкций, а начать активно работать в новых российских регионах. По его словам, 75 предприятий уже стали участниками свободной экономической зоны, создав более 42 тысяч рабочих мест.

Ранее Владимир Путин заявил, что на развитие новых субъектов власти России направили один триллион 77 миллиардов рублей благодаря позитивной динамике экономической сферы страны.