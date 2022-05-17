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    17 мая 2022, 15:47

    Путин назвал «экономическим аутодафе» отказ ЕС от энергоресурсов из России

    Президент России Путин: ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от энергоресурсов из России

    Оксана Кириллова

    Евросоюз совершает «экономическое аутодафе», отказываясь от российских энергоресурсов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе 17 мая.

    Путин назвал «экономическим аутодафе» отказ ЕС от энергоресурсов из России

    По мнению главы государства, главная причина проблем в мировой энергетике — непродуманная политика Запада.

    «Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне», — процитировало Путина РИА «Новости».

    Европа становится территорией с высокими ценами на энергоресурсы. Она признает, что пока не может полностью отказаться от поставок из России, добавил президент.

    По его мнению, следует «действовать на опережение» и обращать себе на пользу «хаотичные решения» Запада.