Путин назвал «экономическим аутодафе» отказ ЕС от энергоресурсов из России

Евросоюз совершает «экономическое аутодафе», отказываясь от российских энергоресурсов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтяном секторе 17 мая.

По мнению главы государства, главная причина проблем в мировой энергетике — непродуманная политика Запада.

«Сегодня мы видим, что по абсолютно политически окрашенным причинам, из-за собственных амбиций и под давлением американского сюзерена и европейские страны вводят все новые и новые санкции на нефтегазовых рынках. Все это ведет к инфляции, и вместо того, чтобы признать свои ошибки, ищут виновных на стороне», — процитировало Путина РИА «Новости».

Европа становится территорией с высокими ценами на энергоресурсы. Она признает, что пока не может полностью отказаться от поставок из России, добавил президент.

По его мнению, следует «действовать на опережение» и обращать себе на пользу «хаотичные решения» Запада.