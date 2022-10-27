Путин назвал экономический суверенитет основой развития России | 360°

Власть 27 октября 2022, 20:16 Путин назвал экономический суверенитет основой развития России Президент Путин сравнил экономический суверенитет России с фундаментом будущего развития РИА "Новости"

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Экономический суверенитет должен стать основой для будущего развития России. С таким заявлением на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» выступил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что страны Запада планировали обрушить российскую экономику, но ошиблись, так как она оказалась более гибкой, чем они считали. Поэтому дальше она станет развиваться на устойчивой и суверенной платформе.

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«Мы работаем над укреплением своего суверенитета, это в наших интересах. Это, прежде всего, укрепление финансового, экономического суверенитета. Оно будет основой, фундаментом для нашего будущего — технологического, образовательного, научного», — заявил Путин.

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Он добавил, что выбранный Россией путь по укреплению собственной независимости оказался привлекателен для многих стран.