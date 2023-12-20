Власть 20 декабря 2023, 14:56 Путин назвал единственный источник власти в России Путин: народ России — единственный источник власти в стране РИА «Новости»

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Носитель суверенитета и единственный источник власти в России — ее народ. Об этом заявил президент Владимир Путин на заседании Совета законодателей, посвященном 30-летию Федерального Собрания.

«Именно народ России является носителем суверенитета и единственным источником власти», — подчеркнул глава государства.

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Путин отметил, что эту ключевую и принципиальную норму закрепили в Конституции РФ. В основной закон страны вошли и другие фундаментальные положения, а также гарантии прав и свобод человека, обратил внимание президент.

Конституция закрепила социальный и правовой характер государства и отрегулировала вопросы федеративного устройства, добавил Путин. Это было крайне важно для сохранения целостности России, для восстановления и обеспечения единства правового поля большой многообразной страны, подытожил глава государства.

Во время выступления на заседании XXI съезда партии «Единая Россия» Путин отмечал, что РФ принимает решения без чужих подсказок. По словам президента, страна «не отдаст суверенитет в обмен на колбасу».