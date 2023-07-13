Власть 13 июля 2023, 19:35 Путин назвал единственное условие для продления зерновой сделки «Игра в одни ворота». Путин: для России в рамках зерновой сделки ничего не сделано Pxhere

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Россия подумает о продлении зерновой сделки, для этого есть еще пара дней. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».

Однако это будет сделано только при одном условии, что будут выполнены данные стране обещания. РФ, подчеркнул глава государства, с легкостью приостановит участие.

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Пока для России в рамках зерновой сделки не было сделано ничего. Такое положение вещей глава государства назвал «игрой в одни ворота».

«Я знаю, что генеральный секретарь и сотрудники ООН, которые занимаются этой проблемой, они искренне стремятся к выполнению, в том числе и в отношении России соответствующих условий, в этом у меня нет сомнений», — добавил президент.

Ничего не получается, потому что страны Запада не хотят выполнять своих обещаний. Как писал «Царьград», с экспорта удобрений так и не были сняты санкции, а аммиакопровод «Тольятти — Одесса» так и не был запущен.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Цель обращения — устранить препятствия для финансовых транзакций, провести расчеты через Россельхозбанк.