13 июля 2023, 19:35
Путин назвал единственное условие для продления зерновой сделки
«Игра в одни ворота». Путин: для России в рамках зерновой сделки ничего не сделано
Россия подумает о продлении зерновой сделки, для этого есть еще пара дней. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».
Однако это будет сделано только при одном условии, что будут выполнены данные стране обещания. РФ, подчеркнул глава государства, с легкостью приостановит участие.
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Пока для России в рамках зерновой сделки не было сделано ничего. Такое положение вещей глава государства назвал «игрой в одни ворота».
«Я знаю, что генеральный секретарь и сотрудники ООН, которые занимаются этой проблемой, они искренне стремятся к выполнению, в том числе и в отношении России соответствующих условий, в этом у меня нет сомнений», — добавил президент.
Ничего не получается, потому что страны Запада не хотят выполнять своих обещаний. Как писал «Царьград», с экспорта удобрений так и не были сняты санкции, а аммиакопровод «Тольятти — Одесса» так и не был запущен.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России письмо с предложениями по продлению зерновой сделки. Цель обращения — устранить препятствия для финансовых транзакций, провести расчеты через Россельхозбанк.
Владимир Путин
зерновая сделка
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