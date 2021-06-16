Путин назвал единственное обязательство России по Украине

У России есть только одно обязательство по Украине — способствование к соблюдению Минских соглашений. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время саммита с американским коллегой Джо Байденом в Женеве.

«Что касается обязательств по поводу Украины, у нас обязательство только одно: способствовать реализации Минских соглашений», — сказал он во время пресс-конференции после завершения встречи.

После завершения выступления Путина к журналистам обратился Джо Байден. Президенты отказались от совместной пресс-конференции — каждый отвечал на вопросы в разное время. Во время своей речи американский лидер подчеркнул, что договорился с Путиным поддерживать дипломатический путь урегулирования ситуации на Украине и Минские соглашения.

Саммит Россия — США прошел впервые с 2018 года. Президенты обсудили ряд важных вопросов — для мирового сообщества в целом и двух стран в отдельности. Оба лидера отметили, что встреча прошла хорошо, без давления друг на друга.

Байден уточнил, что о результатах их разговора с Путиным можно будет судить только через шесть месяцев — тогда станет понятно, исполняются ли договоренности, к которым сегодня пришли.