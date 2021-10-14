Путин назвал две главные задачи в России

В России главной задачей является рост доходов граждан. Власти не собираются решать популистскими методами, а намерены обеспечить рост экономики и изменение ее качества.

Основной вектор деятельности правительства в интервью телеканалу CNBC озвучил президент РФ Владимир Путин. Его беседу с иностранными журналистами привел сайт Кремля.

«Для нас самая главная проблема и самая главная задача, которую мы должны решить, — это подъем доходов граждан страны», — подчеркнул глава государства.

Путин заметил, что решение для нее не станут искать «простыми линейными методами». Для этого власти намерены обеспечить увеличение темпов экономического развития, изменить само качество экономики.

«Мы не собираемся действовать популистскими методами, но именно на базе качественного роста экономики мы и собираемся решать основные социальные задачи, в том числе увеличение доходов российских граждан», — подчеркнул российский лидер.

Второй по важности он назвал демографическую проблему. Для ее решения необходим «целый набор социальных вопросов». Среди них президент упомянул здравоохранение, образование и поддержку семей с детьми.

«Чтобы решать все эти задачи, мы наметили для себя определенные национальные цели развития», — сказал он.

Владимир Путин обратил внимание на тот факт, что вопросы демографии и увеличения доходов россиян необходимо решать на серьезной экономической базе.