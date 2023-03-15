Важное 15 марта 2023, 15:17 Путин назвал доверие людей основой работы власти России Президент Путин назвал оправданным доверие людей к властям России РИА «Новости»

Читать 360tv в

Основой стабильной работы российских властей всегда оставалось доверие людей. Поэтому в задачи руководителя входило обеспечение справедливости, что особенно важно для россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры.

Глава государства подчеркнул, что, несмотря на эпоху перемен, которую сейчас проходит мир, условия работы всех ветвей власти выстроены в хорошо организованную систему, которая основана на доверии людей.

Реклама

«Несмотря на то, что мы живем <…> в эпоху перемен, работаем мы с вами в условиях достаточно хорошо организованной системы, в стабильной обстановке, в деловой обстановке, основанной на доверии наших людей», — заявил Путин.

Реклама

Путин подчеркнул, что задача власти — оправдать перед жителями страны все возложенные на нее обязанности и обеспечить справедливость для каждого.