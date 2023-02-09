Власть 09 февраля 2023, 15:19 Путин назвал Донбасс, Запорожье и Херсонскую область исторически российскими регионами Президент Путин: Донбасс, Запорожье, Херсонщина — исторически российские регионы РИА «Новости»

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Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская область всегда по сути были российскими. Поэтому называть их новыми регионами России можно только условно. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив. Об этом написал ТАСС.

«Мы условно говорим „новые“ (про эти четыре региона — прим. ред.). Потому что мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы», — сказал глава государства.

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По его словам, эти субъекты нужно вывести как можно скорее на общероссийские показатели, лучше — в горизонте десятилетия.

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Также на заседании он высказался об уходе иностранных брендов с российского рынка. Путин отметил, что зарубежный бизнес из-за такого решения понес колоссальные убытки. Однако известные марки оставили в России после себя «неплохое наследство». Без них РФ ничего не потеряла.

Нужно сделать так, что российские товары стали у себя в стране предметом гордости, а за рубежом — пользовались успехом. Замыкаться только на внутреннем рынке не стоит, заключил президент.