Путин назвал доллар бесполезным в условиях энергетического и продовольственного кризисов | 360°

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Подмосковье

30 сентября 2022, 16:07

Школы Подмосковья получили награды на архитектурном конкурсе

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30 сентября 2022, 16:05

Путин призвал к консолидации всего общества

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30 сентября 2022, 16:03

Путин подписал договоры о принятии в Россию новых субъектов

Мир

30 сентября 2022, 15:58

Путин сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из «Нагорной проповеди» Христа

Власть

30 сентября 2022, 15:54

Путин назвал доллар бесполезным в условиях энергетического и продовольственного кризисов

Важное

30 сентября 2022, 15:50

Англосаксы приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры — Путин

Власть

30 сентября 2022, 15:42

Путин сравнил распространяемую в мире русофобию с расизмом

Власть

30 сентября 2022, 15:41

Путин: Запад делает все ради сохранения неоколониальной системы

Подмосковье

30 сентября 2022, 15:41

Третий этаж лицея в Дедовске отремонтируют в октябре

Власть

30 сентября 2022, 15:54

Путин назвал доллар бесполезным в условиях энергетического и продовольственного кризисов

Президент Путин: бумажными долларами никого не накормишь и не обогреешь

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Санкции против России заставили западных политиков убеждать своих избирателей меньше есть и меньше мыться, а дома теплее одеваться. Надутой капитализацией и бумажными долларами никого не обогреешь и не накормишь. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Путин

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