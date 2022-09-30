Путин назвал доллар бесполезным в условиях энергетического и продовольственного кризисов | 360°

Власть 30 сентября 2022, 15:54 Поделиться Telegram

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Viber Путин назвал доллар бесполезным в условиях энергетического и продовольственного кризисов Президент Путин: бумажными долларами никого не накормишь и не обогреешь

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Санкции против России заставили западных политиков убеждать своих избирателей меньше есть и меньше мыться, а дома теплее одеваться. Надутой капитализацией и бумажными долларами никого не обогреешь и не накормишь. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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