Путин назвал действия Украины в Донбассе преступлением против человечности
Путин назвал действия Киева в Донбассе преступлением против человечности
Действия украинских властей в Донбассе нельзя назвать иначе, кроме как преступлением против человечности. Об этом заявил Владимир Путин, сообщил ТАСС.
Российский президент обратился к участникам Х Петербургского международного юридического форума.
«Действиям киевского режима в Донбассе нет другого определения, кроме как „преступление против человечности“», — сказал Владимир Путин.
Он также отметил, что некоторые государства пытаются подменить международные нормы своей национальной юрисдикцией, а право — диктатом.