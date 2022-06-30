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    30 июня 2022, 12:47

    Путин назвал действия Украины в Донбассе преступлением против человечности

    Путин назвал действия Киева в Донбассе преступлением против человечности

    Екатерина Виславская

    Действия украинских властей в Донбассе нельзя назвать иначе, кроме как преступлением против человечности. Об этом заявил Владимир Путин, сообщил ТАСС.

    Российский президент обратился к участникам Х Петербургского международного юридического форума.

    «Действиям киевского режима в Донбассе нет другого определения, кроме как „преступление против человечности“», — сказал Владимир Путин.

    Он также отметил, что некоторые государства пытаются подменить международные нормы своей национальной юрисдикцией, а право — диктатом.