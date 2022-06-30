Путин назвал действия Украины в Донбассе преступлением против человечности

Действия украинских властей в Донбассе нельзя назвать иначе, кроме как преступлением против человечности. Об этом заявил Владимир Путин, сообщил ТАСС.

Российский президент обратился к участникам Х Петербургского международного юридического форума.

«Действиям киевского режима в Донбассе нет другого определения, кроме как „преступление против человечности“», — сказал Владимир Путин.

Он также отметил, что некоторые государства пытаются подменить международные нормы своей национальной юрисдикцией, а право — диктатом.