Путин назвал чушью слухи о причастности России к взрывам на «Северных потоках» | 360°

Власть 31 октября 2022, 23:11 Путин назвал чушью слухи о причастности России к взрывам на «Северных потоках» Путин: заявления о том, что Россия сама взорвала «Северные потоки» — бредятина и чушь РИА "Новости"

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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал слухи о том, что Россия якобы причастна к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он указал, что это не соответствует действительности.

«Кто-то еще наглости набирался, говорил, что Россия сама взорвала „Северные потоки“, бредятина, чушь», — отметил глава государства.

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Президент отметил, что ПАО «Газпром» допустили к обследованию места подрыва российских газопроводов. Авария произошла в ночь на 26 сентября. На трубах в трех местах были обнаружены утечки: две на «Северном потоке» и одна — на «Северном потоке — 2».

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В МИД России подчеркивали, что этот теракт носит беспрецедентный характер. Был нанесен большой ущерб не только интересам России, но и самой Европы.

Весь Евросоюз оказался в положении, при котором его энергетическая безопасность не гарантируется. Это также повлекло за собой углубление энергетического кризиса в регионе.