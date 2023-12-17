Важное 17 декабря 2023, 11:03 Путин назвал чушью слова Байдена о возможном нападении России на НАТО РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин в беседе с журналистом Павлом Зарубиным назвал «полной чушью» слова американского лидера Джо Байдена о возможном нападении России на НАТО. По мнению российского лидера, это «фигура речи», с помощью которой Байден хочет оправдать свою ошибочную политику в отношении РФ.

«Это чушь полная. Я думаю, президент [США] Байден это понимает, это фигура речи для того, чтобы обосновать ошибочную политику на российском направлении», — констатировал Путин.

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Он пояснил, что Россия не заинтересована в том, чтобы воевать с альянсом, ни с геополитической, ни с экономической, ни военной точки зрения. По его мнению, США как «хозяева НАТО» не могут не понимать этого. У России и Североатлантического альянса нет территориальных претензий друг к другу, добавил российский лидер.

«Нет желания испортить с ними отношения. Мы заинтересованы в развитии отношений», — указал глава государства.

Он добавил, что территориальные споры с Финляндией, которую «затащили в НАТО», давно решены. Путин подчеркнул, что отношения двух стран были добрыми и крепкими, но сейчас Россия вынуждена разворачивать в Ленинградском военном округе военные подразделения.