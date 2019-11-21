«Чушь какая-то». Путин раскритиковал подорожание справок для водителей

Президент Владимир Путин назвал чушью попытку ввести новый порядок медосмотра для получения водительских прав. Главу государства возмутило, что больше трех миллионов человек отдавали бы за справку половину зарплаты.

«Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят», — возмутился президент. Путин отметил, что пять тысяч иногда может быть половиной зарплаты человека, а его еще и принуждают «все инстанции пройти, все согласовать». Слова российского лидера, сказанные во время открытия Московских центральных диаметров 21 ноября, цитирует РИА «Новости».

Путин раскритиковал Минтруд, который должен был предусмотреть такие последствия. В то же время президент одобрил дополнительные исследования здоровья водителей, но это, по его словам, нужно делать «с умом». Путин отметил, что этот вопрос нужно проработать, а подобные нововведения вводить поэтапно.

С 22 ноября в России должны были измениться правила медосвидетельствования водителей. Согласно постановлению Минздрава, для получения справки от нарколога нужно сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярное употребление алкоголя. Из-за новых исследований стоимость справки должна была подорожать в несколько раз.

Из-за того, что 21 ноября, в последний день действия старых правил, вокруг диспансеров собрались огромные очереди, Минздрав объявил, что откладывает нововведение на неопределенный срок.