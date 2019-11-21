«Чушь какая-то». Путин раскритиковал подорожание справок для водителей
«Это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Да еще и работодатели частенько, к сожалению, нарушают закон и меньше платят», — возмутился президент. Путин отметил, что пять тысяч иногда может быть половиной зарплаты человека, а его еще и принуждают «все инстанции пройти, все согласовать». Слова российского лидера, сказанные во время открытия Московских центральных диаметров 21 ноября, цитирует РИА «Новости».
Путин раскритиковал Минтруд, который должен был предусмотреть такие последствия. В то же время президент одобрил дополнительные исследования здоровья водителей, но это, по его словам, нужно делать «с умом». Путин отметил, что этот вопрос нужно проработать, а подобные нововведения вводить поэтапно.
С 22 ноября в России должны были измениться правила медосвидетельствования водителей. Согласно постановлению Минздрава, для получения справки от нарколога нужно сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, который показывает регулярное употребление алкоголя. Из-за новых исследований стоимость справки должна была подорожать в несколько раз.
Из-за того, что 21 ноября, в последний день действия старых правил, вокруг диспансеров собрались огромные очереди, Минздрав объявил, что откладывает нововведение на неопределенный срок.