Путин назвал число предотвращенных терактов за 2021 год

Борьба с террором должна быть жестко и бескомпромиссной, отметил президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что за 11 месяцев 2021 года удалось предотвратить 61 преступление террористической направленности — в их числе 32 теракта.

Такое заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня работника органов безопасности. Видео опубликовано на сайте телеканала «Звезда».

По словам Путина, в настоящее время сложилась сложная международная обстановка, а характер и масштаб современных вызовов предъявляют к работе спецслужб повышенные требования.

«Прежде всего в решении вашей главной, приоритетной задачи — жесткой и бескомпромиссной борьбе с терроризмом», — подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что органам безопасности удалось достичь серьезного снижения террористической угрозы. За 11 месяцев 2021 года было предотвращено 32 теракта. Всего же за последние 11 лет удалось предотвратить более 200 террористических актов. Подавляющее большинство подобных преступлений пресекается на стадии подготовки.

«Это хороший результат, но проблем еще много», — подчеркнул Путин.

По его словам, важно и дальше действовать «наступательно и эффективно, ликвидировать ячейки международных группировок, выявлять и пресекать контакты, подрывную работу и вербовку».

Среди других приоритетных задач глава государства назвал продолжение «наступательной тактики» в работе контрразведки и противодействии коррупции, а также обеспечении надежной защиты российских рубежей.