Власть 18 декабря 2023, 17:41 Путин назвал число необходимых специалистов в сфере высоких технологий Путин: России необходимо подготовить 1 млн специалистов высоких технологий РИА «Новости»

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Охватившая мир технологическая революция требует нового подхода к подготовке специалистов. Важно, чтобы процесс обучения находился в связке с рынком труда. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства.

Президент добавил, что взаимосвязь процесса подготовки специалиста с его работодателем позволит лучше обеспечить развитие высокотехнологичных производств, потому что без новых кадров этот процесс невозможен.

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Глава государства подчеркнул, что называть новых работников можно как угодно, но необходимо понять, что это «другая генерация», для которой требования совсем другие.

«В ближайшие три года в России надо подготовить один миллион современных специалистов по высокотехнологичным направлениям», — заявил президент.

В начале декабря в своем выступлении на форуме «Россия зовет!» президент Владимир Путин заявил, что все попытки стран коллективного Запада во главе с США сохранить лидерство в сфере современных технологий обречены на неудачу, потому что они уже стали глобальными и многие страны развивают собственные производства.