Путин назвал число беспилотников на вооружении армии России
Президент Путин: более 2 тысяч беспилотников находятся на вооружении армии России
Президент России Владимир Путин отметил, что на вооружении Российской армии находится более двух тысяч беспилотных летательных аппаратов. Об этом он заявил во время своего выступления на совещании по оборонной тематике в Сочи.
Его слова процитировало РИА «Новости».
«Сейчас на вооружении у нас находятся свыше двух тысяч летательных аппаратов беспилотных. Нужно и дальше над ними работать, и работать так же напряженно, как это было последнее время, имея в виду в том числе и применение искусственного интеллекта, самых современных достижений техники, науки», — сказал президент.
Он также подчеркнул, что российские военные сейчас могут эффективно отражать атаки вражеских беспилотников с помощью собственных беспилотных летательных аппаратов. Он добавил, что армия России справляется с этой задачей довольно эффективно и отечественная беспилотная авиация хорошо показала себя в вооруженных конфликтах. В стране знают, насколько опасным это может быть. Путин подчеркнул, что имел в виду атаки террористов с помощью беспилотников в Сирии.
Президент также призвал проанализировать ситуацию с беспилотниками других стран рядом с российскими границами. Ранее стало известно, что в стране создадут систему разведывательных дронов-камикадзе. Речь идет о технологии защиты морских границ от судов-нарушителей с помощью барражирующих боеприпасов и разведывательных беспилотников.