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    22 августа 2022, 00:38

    Путин назвал частью генетического кода россиян желание жить по собственной воле

    Путин поздравил россиян с Днем Государственного флага

    Дарья Бунякова

    Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем Государственного флага. Он отметил, что желание россиян жить по собственной воле является частью генетического кода.

    Путин назвал частью генетического кода россиян желание жить по собственной воле

    «Стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа. Россия — это мощная, самостоятельная мировая держава», — сказал лидер страны в своем видеообращении.

    Он добавил, что Россия твердо отстаивает на международной арене ту политику, которая отвечает ее коренным интересам. По словам Путина, российский флаг символизирует верность традиционным ценностям — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой истории страны.

    «Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину», — подчеркнул президент.

    В завершении своей речи Путин поздравил всех жителей России с Днем Государственного флага.