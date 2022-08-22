Путин назвал частью генетического кода россиян желание жить по собственной воле

Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем Государственного флага. Он отметил, что желание россиян жить по собственной воле является частью генетического кода.

«Стремление жить по собственной воле, самим делать выбор своего пути и идти по нему стало частью генетического кода нашего народа. Россия — это мощная, самостоятельная мировая держава», — сказал лидер страны в своем видеообращении.

Он добавил, что Россия твердо отстаивает на международной арене ту политику, которая отвечает ее коренным интересам. По словам Путина, российский флаг символизирует верность традиционным ценностям — правде и справедливости, солидарности и милосердию, уважению к многовековой истории страны.

«Уверен, что государственный флаг России навсегда останется священным символом для всех поколений наших граждан, будет вдохновлять их на ратный подвиг, трудовые достижения, на покорение новых высот в науке, культуре и спорте, вызывать чувство гордости за Родину», — подчеркнул президент.

В завершении своей речи Путин поздравил всех жителей России с Днем Государственного флага.