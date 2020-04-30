Путин назвал борьбу с коронавирусом «экзаменом на человечность»

Борьба с коронавирусом показала, что для россиян самое главное — это человек, его жизнь и его будущее. Пандемия стала для всех испытанием на человечность и сострадание.

«В дни таких сложных испытаний каждый показывает, кто он такой на самом деле, на что он способен. Борьба с угрозой коронавируса стала для всех нас настоящим экзаменом на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке», — заявил президент России Владимир Путин во время онлайн-встречи с волонтерами.

Российский лидер подчеркнул, что граждане России в эти трудные дни доказали, что живут в единой сплоченной стране. Волонтеры помогают людям по велению сердца, а их имен никто не знает. По мнению Путина, мотивация подставить другому плечо — это то, что находится «в генетическом и историческом коде нашего человека».

Российский президент во время выступления обратился к региональным властям с просьбой поддержать местные волонтерские и социально ориентированные организации.

Во всем мире сейчас переживают пандемию коронавируса. Россия не стала исключением. В большинстве регионов ввели режим жесткой самоизоляции. Людям запретили без необходимости выходить из дома, чтобы не допустить распространения нового вируса.

Всего российские врачи выявили 106 498 случаев заражения 2019-nCoV. От болезни COVID-19 умерли 1073 человека.