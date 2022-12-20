Власть 20 декабря 2022, 14:53 Путин назвал бойцов СВО героями на острие решения опасных задач Президент Путин признался в беспокойстве за находящихся на острие опасности бойцов СВО РИА «Новости»

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Принимающие участие в специальной военной операции российские военные находятся на острие решения самых сложных и опасных задач. Поэтому все они герои, которые несут ответственную службу, подвергая себя опасности каждую секунду. С таким заявлением на церемонии вручения наград выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что мир сегодня оказался в сложном и непростом времени, которое сопровождается особыми сложностями. Но решением этих задач занимаются российские военные, которые находятся в зоне специальной военной операции.

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«Я искренне считаю, что все они герои. Все, кто несет эту ответственную и опасную службу. Они каждую секунду подвергают себя опасности. Я думаю, что подавляющее большинство жителей нашей страны думают об этом. Я думаю об этом постоянно», — признался Путин.

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Российский лидер подчеркнул, что сегодня российским бойцам все желают только удачи.

Президент России Владимир Путин выступил перед участниками торжественной церемонии награждения государственными наградами в Екатерининском зале Кремля.

Ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени российский лидер вручил временно исполняющим обязанности главам Донецкой и Луганской народных республик Денису Пушилину и Леониду Пасечнику.

Еще два ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени Путин вручил временно исполняющим обязанности губернаторов Запорожской и Херсонской областей Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.

Государственные награды руководители новых регионов получили за защиту прав и свобод жителей освобожденных территорий от агрессии украинских националистов.