Путин назвал бойкот Олимпиады в Пекине ошибкой США. Уже второй

Политический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине — это ошибочное решение. США таким образом пытаются сдержать развитие Китая, но нельзя смешивать спорт и политику. Об этом в ходе пресс-конференции заявил президент России Владимир Путин.

«Я разговаривал с одним из бывших президентов США. Догадайтесь, с кем. И он мне сказал: „Блокада Олимпиад в Лос-Анджелесе и Москве была большой ошибкой, в том числе со стороны США“. Вот США продолжают наступать на те же грабли», — поделился президент России.

Путин отметил, что объяснить новый бойкот Олимпийских игр можно только желанием сдержать развитие Китая. Но так делать недопустимо, потому что в итоге ущерб понесет все международное спортивное сообщество.

«Все совершают ошибки, но не все их повторяют. Это тот случай. А причина одна и санкций, и отношений с Россией — попытка сдержать развитие, не дать поднять голову возможным конкурентам. Но это ошибочная политика, как ошибкой является попытка использовать спорт для решения сиюминутных политических вопросов», — добавил Путин.

Президент России подчеркнул, что спорт должен объединять людей, а не создавать проблемы. Тем более что развитие Китая остановить уже не удастся никому. Россия же всегда выступала против политизации спорта.

Администрация президента США Джо Байдена объявила, что в официальную делегацию на Олимпийских играх в Пекине войдут только спортсмены. По данным СМИ, таким образом американцы дали сигнал властям Китая о недопустимости нарушения прав человека, агрессии против Тайваня и организации кризиса в международных торговых поставках.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь осудил решение властей стран Запада за отказ от визита на Олимпиаду. При этом он подчеркнул, что спорт не должен становиться платформой политических манипуляций. По его словам, на проведение соревнований отсутствие чиновников никак не повлияет.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. В столицу Китая приедут спортсмены из 95 стран.