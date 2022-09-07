Путин посчитал необоснованными обвинения в нарушении международного права Россией | 360°

Власть 07 сентября 2022, 13:01 Поделиться Telegram

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Viber Путин посчитал необоснованными обвинения в нарушении международного права Россией Президент Путин отверг обвинения в нарушении международного права Россией РИА «Новости»

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Утверждения о нарушении международного права со стороны России не соответствуют действительности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова процитировал ТАСС.

Он сообщил об этом во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума.

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«Сейчас многие говорят, что Россия нарушает международное право. Я считаю, что это абсолютно не соответствует действительности», — сказал Путин.

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Ранее президент России сказал, что страна всегда будет стоять на защите своих интересов. Также он подчеркнул, что подобный подход ожидается и со стороны партнеров, с которыми выстроены долгосрочные отношения.

В частности, он особо отметил сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По словам российского лидера, представители этих государств не приемлют санкционную политику и используют другие методы. Среди них он упомянул принципы взаимовыгодного сотрудничества и сложение потенциалов экономик таким образом, чтобы это работало на благо граждан.

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