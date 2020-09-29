Путин назвал беспрецедентным внешнее давление на Белоруссию

После президентских выборов на Белоруссию оказывают беспрецедентное внешнее давление. При этом Москва поддерживает с Минском братские и добрососедские отношения. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Сейчас — с учетом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Белоруссия, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, — хотел бы еще раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре», — приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Во время Форума регионов России и Белоруссии глава государства отметил, что обе страны поддерживают братские, добрососедские и подлинно союзнические отношения. Эти связи Москвы и Минска построены на принципах равноправия и с учетом интересов друг друга, подчеркнул Путин.

В начале августа в Белоруссии прошли выборы президента. По итогам голосования победил Александр Лукашенко. Он набрал 80,1% голосов избирателей, что позволило ему обойти кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.

После оглашения результатов в стране начались массовые протесты. Несогласные с победой Лукашенко начали требовать его отставки и проведения новых президентских выборов. Европейские страны стали говорить о введении санкций против республики.