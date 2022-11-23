Важное 23 ноября 2022, 22:34 Путин назвал Армению союзником России Президент Путин: Россия и Армения являются союзниками РИА «Новости»

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Отношения России и Армении носят союзнический характер. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российский лидер встретился с представителем Армении после саммита Организации Договора о коллективной безопасности в Ереване.

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«Вы отметили наши двусторонние отношения, которые, безусловно, являются союзническими, имеют древние, глубокие корни», — отметил Путин.

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Глава государства также указал на рост товарооборота между Арменией и Россией. За девять месяцев 2022 года он вырос на 67%. Путин связал такие хорошие показатели с «особенностями сегодняшнего дня», и назвал их «хорошим вкладом в будущее».

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян проводят двустороннюю встречу в Ереване. Ранее Пашинян не стал подписывать проект декларации по итогам саммита Организации Договора о коллективной безопасности. Глава кабмина призвал к незамедлительному выводу войск Азербайджана с территории Армении.