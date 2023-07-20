Власть 20 июля 2023, 23:11 Путин назвал арктическую зону важной для России в стратегическом плане Путин: арктическая зона важна для России в стратегическом плане Pxhere

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Президент России Владимир заявил, что арктическая зона важна для России в стратегическом плане. Это, по словам главы государства, вопросы оборонного характера и ресурсная база. Об этом Путин заявил в ходе совещания по развитию закрытых административно-территориальных образований и арктических городов, указала пресс-служба Кремля.

«Арктическая зона важна <…> для страны стратегически. Здесь и вопросы оборонного характера, и ресурсная база, и так далее», — заявил российский лидер.

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Путин прибыл с визитом в Мурманскую область 20 июля. Глава государства посетил Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Там он осмотрел несколько цехов.

Также президент принял участие в церемонии отправки из Мурманска на Гыдан первой СПГ-линии для завода «Арктик СПГ 2». Путин дал старт отправке.

Ранее научно-исследовательская экспедиция оправилась из порта Петропавловска-Камчатского. Ее участники намерены получить образцы пород континентального шельфа из труднодоступных и малоизученных регионов Восточной Арктики. Организатором масштабного проекта выступила компания «Роснефть».