Власть 08 сентября 2023, 10:36 Путин назвал 80-летие освобождения Донбасса знаковой датой для России Президент Путин поздравил россиян с 80-летием освобождения Донбасса РИА «Новости»

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Освобождение Донбасса от захватчиков нацистской Германии стало важной вехой в истории России. Подвиг советских солдат вдохновил ополченцев девять лет назад, заявил президент Владимир Путин. Его обращение к россиянам опубликовали на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Уважаемые ветераны! Восьмое сентября 1943 года — важная, знаковая дата в истории нашей страны», — сказал он.

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Глава государства заявил, что 80 лет назад Донбасс освободили от нацистов-оккупантов. Владимир Путин назвал этот регион многовековым оплотом России, землей тружеников и щедрым краем. По его словам, местные ресурсы заинтересовали нацистскую Германию и это стало одной из причин нападения на СССР.

Сотни тысяч партизан пытали и казнили в Донбассе, сказал президент. Подвиг предшественников, по его словам, вдохновил девять лет назад ополченцев, которые пытались сохранить свои культуру и язык.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева заступилась за жителей Донбасса перед актером Владимиром Талашко. Она назвала его слова об «уголовниках» безумием.