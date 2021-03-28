Путин назвал 3 основных показателя российских вакцин от коронавируса

Российские вакцины от коронавируса признаны лучшими по трем основным показателям. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент России Владимир Путин.

«Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трем показателям», — отметил он.

Путин не знает ни об одном серьезном побочном эффекте от применения какой-либо из трех зарегистрированных российских вакцин. К тому же у медицинских препаратов нет противопоказаний. Сейчас ими прививаются люди с «достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют».

Все три российские вакцины — эффективные, надежные и безопасные, заявил Путин. Он надеется, что эти характеристики сохранятся.

Вакцинировались от коронавируса в России более шести миллионов человек. По словам президента, это очень приличный показатель. Причем 4,3 миллиона из них — люди, которые сделали уже две прививки.

«Наверное, все возможно при этой прививочной деятельности, но пока, слава богу, у нас все нормально, никаких серьезных побочных эффектов не выявлено», — заметил глава государства.

Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Пока неизвестно, какой из трех российских вакцин. Ему предстоит сделать еще один укол. Он отказался прививаться на камеру, потому что не хотел обезьянничать. После вакцинации Путин положил на тумбочку у кровати градусник. В Кремле каждый день сообщали о его состоянии — он чувствовал себя хорошо. В дальнейшем глава государства намерен расширить географию своих поездок, писал «Царьград».