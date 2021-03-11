Путин назвал 2020 год худшим для экономики со времен Второй мировой войны

Президент РФ Владимир Путин заявил, что 2020 год стал худшим для мировой экономики со времен Второй мировой войны. Глава государства сказал об этом во время совещания по инвестиционной активности, сообщило Ura.ru.

«Прошедший год был наиболее тяжелым для глобальной экономики со времен окончания Второй мировой войны», — заявил Путин.

Российский лидер указал, что за минувший год мировой ВВП сократился на 3,5%. Основным фактором, повлиявшим на экономическую ситуацию в глобальном масштабе, стала пандемия коронавируса, отметил он. Вместе с тем Путин подчеркнул, что Россия уже преодолела спад экономики благодаря своевременным мерам поддержки отраслей и бизнеса.

Президент РФ также заявил, что решения, принятые в рамках сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, дают основания полагать, что переход к нормальному режиму мировой экономики будет мягким и спокойным. Об этом написала «Газета.ru».

Кроме того, Путин сообщил, что начал подготовку к посланию Федеральному собранию. В Кремле ранее сообщили, что дата послания президента пока не определена, но ее сдвинули на более поздний срок.