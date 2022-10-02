Путин назначит врио глав четырех новых регионов в течение 10 дней со дня их принятия в состав России | 360°

Важное 02 октября 2022, 14:16 Поделиться Telegram

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Viber Путин назначит врио глав четырех новых регионов в течение 10 дней со дня их принятия в состав России Президент Путин назначит врио глав четырех новых регионов России в течение 10 дней РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назначит врио глав четырех новых регионов страны — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей — в течение 10 дней. Об этом сказано в постановлениях о признании договоров с регионами соответствующим Конституции России, опубликованных на сайте Конституционного суда РФ.

«Президент РФ в течение 10 дней со дня принятия в Россию Херсонской [и Запорожской] областей назначает временно исполняющего обязанности высшего должностного лица области — губернатора», — указано в документе.

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Там также отмечается, что правительство областей будет сформировано врио губернатора в соответствии с законодательством РФ.

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Глав Херсонской и Запорожской областей будут именовать губернаторами.

Выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей пройдут в единый день голосования в сентябре 2023 года.

Договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин и главы регионов подписали в минувшую пятницу, 30 сентября.

Так они утвердили результаты прошедших референдумов, где большинство жителей республик Донбасса и освобожденных территорий согласились на вхождение в состав России.

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