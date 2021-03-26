Путин назначил врио губернатора Пензенской области

Президент России Владимир Путин назначил сенатора Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области. Он сменил на этом посту Ивана Белозерцева.

Текст указа опубликовали на сайте Кремля. Олег Мельниченко ранее занимал пост сенатора от региона.

«Назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», — сказано в документе.

Иван Белозерцев руководил Пензенской областью с 2015 года. Его отправили в отставку 23 марта в связи с утратой доверия президента. Белозерцева обвинили во взяточничестве и взяли под арест с другими фигурантами дела. Во время обыска у губернатора обнаружили около 500 миллионов рублей.

Вместе с ним арестованы глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, его супруга Евгения Шпигель, директор ОАО «Фармация» Антон Колосков, сотрудники полпредства Пензенской области в Москве Геннадий Марков и Федор Федотов. Их задержали 21 марта.