Путин назначил врио главы Республики Коми

В регионе сейчас сложилась непростая ситуация на фоне эпидемии коронавируса. В Эжвинской больнице Сыктывкара находится очаг коронавирусной инфекции — там заразились все врачи и пациенты. По данным СМИ, нулевым пациентом стал медик, который вернулся из столицы Венгрии Будапешта.

После этого Гапликов и подал в отставку. Он заявил, что это его личное решение, которое он принял после серьезных размышлений. Бывший губернатор Коми подчеркнул, что работал он всегда честно.

Новый глава региона Владимир Уйба родился в 1958 году в Омске. Он врач-гигиенист и эпидемиолог. С ноября 2004 года до назначения заместителем министра в 2020 году Уйба руководил Федеральным медико-биологическим агентством. Он написал около 250 научных работ.