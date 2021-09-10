Президент России Владимир Путин назначил врио главы МЧС генерал-полковника внутренней службы Александра Чуприян. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на <…> генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича», — отмечено в документе.

Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Александр Чуприян занимал должность первого замминистра МЧС Евгения Зиничева, который трагически погиб при исполнении служебного долга. На пост генерал-полковника назначили президентским указом 4 июня 2018 года.

Чуприян возглавляет Международную спортивную федерацию пожарных и спасателей. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и ведомственными наградами. Начинал карьеру пожарным в 1979 году.