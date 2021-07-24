Путин назначил Шувалова председателем госкорпорации «ВЭБ.РФ» на пять лет

Игорь Шувалов продолжит руководить государственной корпорацией «ВЭБ.РФ» еще пять лет. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликовал официальный сайт правовой информации.

«Назначить Шувалова Игоря Ивановича председателем государственной корпорации „ВЭБ.РФ“ сроком на пять лет. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

Шувалов руководит госкорпорацией с мая 2018 года. С его приходом ВЭБ.РФ получил новую функцию по координации деятельности институтов развития. В их числе Российский экспортный центр, «ДОМ.РФ», Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона и другие. С 2008-го по 2018 год Шувалов занимал пост первого вице-премьера.

Игорю Шувалову 54 года. У него четверо детей.