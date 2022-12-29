Власть 29 декабря 2022, 17:20 Путин назначил прокуроров в новых регионах России РИА «Новости»

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В новых регионах России появились прокуроры от РФ. Их назначил президент страны Владимир Путин. Указ опубликован на сайте правовой информации.

Прокурором ЛНР назначен Глеб Михайлов, Запорожской области — Кирилл Осипчук, Херсонской области — Андрей Петров, ДНР — Андрей Спивак.

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Их вступлению в должность предшествовал еще один этап. В начале ноября генпрокурор Игорь Краснов подписал приказы об образовании прокуратур Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

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Эти документы поспособствовали формированию аппаратов прокуратур новых регионов страны, а также подчиненных им прокуратур городов, районов и приравненных к ним иных территориальных и специализированных прокуратур.

Обозначенные прокуроры назначены на эту должность на срок длительностью в пять лет.

Новыми регионами России по итогам референдумов считаются Донецкая и Луганская народные республики, а также территории Херсонской и Запорожской областей, до 5 октября находившихся под контролем Украины.