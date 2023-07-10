Власть 10 июля 2023, 18:13 Путин назначил новых прокуроров в 6 российских регионах Путин назначил прокуроров Дагестана, Забайкальского края, Ивановской и других областей Пресс-служба Кремля

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении новых прокуроров в шести регионах страны. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.

Прокурором Дагестана стал Виктор Эпп. Президент назначил его на эту должность на пять лет.

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Глава государства освободил Эппа от поста, который тот занимал ранее. Он работал заместителем прокурора в Рязанской области, а с марта 2021-го возглавлял прокуратуру Ямало-Ненецкого автономного округа.

Новым прокурором Забайкальского края Путин назначил Александра Яновского, тоже освободив его от предыдущей должности. Он был первым замглавы прокуратуры Республики Алтай.

Прокурором Ивановской области стал Андрей Жугин. Назначение в Рязанской области получил Дмитрий Коданев, а в Псковской области — Андрей Мошков. Прокуратуру Новгородской области возглавил Сергей Швецов.