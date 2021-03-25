Путин назначил нового посла России в Белоруссии

Президент России Владимир Путин освободил Евгения Лукьянова от должности посла в Латвии, назначив его послом в Белоруссии. Указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Лукьянов представлял Россию в Латвии с 15 декабря 2016 года.

Евгений Лукьянов окончил Ленинградский государственный университет по специальности «английский язык и литература». Затем работал инженером-переводчиком на оборонном предприятии, входил в правление Ленинградской организации Союза журналистов СССР.

С середины 1980-х годов был на дипломатической работе в МИД СССР, дослужившись до зампредставителя МИДа в Ленинграде.

В начале 1990-х работал заместителем директора музея «Эрмитаж», затем проректором Международного института развития и обучения банковской и биржевой деятельности в Петербурге.

В 1993–2006 годах находился на руководящих постах в Дрезднер-банке и ВТБ, после чего вернулся на госслужбу, был заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе. Затем работал в Совете безопасности.

До 19 марта послом России в Минске был Дмитрий Мезенцев. Он стал госсекретарем Союзного государства России и Белоруссии.