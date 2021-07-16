Путин назначил нового замглавы МВД России

Новым заместителем главы МВД РФ Владимира Колокольцева стал глава антинаркотического главка МВД РФ Андрей Храпов. Он сменил на этой должности Михаила Ваничкина. Такой указ подписал президент России Владимир Путин.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-лейтенанта полиции Храпова Андрея Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», — сказано в указе.

В этом же документе от занимаемой должности освободили бывшего замглавы МВД, генерал-полковника полиции Михаила Ваничкина. 65-летний Михаил Ваничкин занимал эту должность с 16 июня 2012 года.

Генерал-лейтенант полиции Андрей Храпов занимал пост начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков с апреля 2016 года. Он — выпускник четвертого потока президентской программы, которую запустили для подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы.

Она стартовала в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления. Ее создали на основе лучших программ РАНХиГС, Высшей школы экономики, Корпоративного университета Сбербанка и Московской школы управления «Сколково».