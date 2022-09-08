Путин назначил нового посла России в Иране | 360°

Власть 08 сентября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

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Viber Путин назначил нового посла России в Иране Президент Путин назначил Алексея Дедова новым послом России в Иране РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назначил Алексея Дедова новым полномочным послом в Иране. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

«Назначить Дедова Алексея Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Исламской Республике Иран», — сказано в документе, подписанном 8 сентября.

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Дедов окончил МГИМО и находится на дипломатической службе с 1982 года. С 2004 по 2009 год был советником-посланником посольства России в Иране, до 2010 года — начальником отдела во Втором департаменте Азии МИД России, затем стал заместителем директора этого департамента. В 2013 году Алексея Дедова назначили послом России в Пакистане.

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В соответствии с дипломатическим рангом Дедов является чрезвычайным и полномочным посланником первого класса.

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