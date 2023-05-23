Власть 23 мая 2023, 12:22 Путин назначил нового главу управления президента по кадрам и противодействию коррупции Путин подписал указ о назначении Травникова главой управления по борьбе с коррупцией РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назначил Максима Травникова новым начальником управления главы государства по вопросам госслужбы, кадров и борьбы с коррупцией. Указ российского лидера опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Назначить Травникова Максима Александровича начальником управления президента Российской Федерации по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции», — отметили в документе.

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Указ вступил в силу в день подписания, то есть 23 мая. Этим же документом Путин освободил Травникова от должности, которую тот занимал до настоящего времени.

Новый глава управления по борьбе с коррупцией руководил управлением президента по вопросам государственной службы и кадров, напомнили «Известия». Президент России объединил эти две структуры.

Другим указом глава государства освободил от должности Андрея Чоботова, который был начальником управления по противодействию коррупции до слияния.

Ранее Путин подписал указ о назначении нового заместителя министра иностранных дел РФ. Должность занял Сергей Бутин, работающий в системе МИД России с 1996 года.