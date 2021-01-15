Путин назначил Митрофанову послом РФ в Болгарии

«Назначить Митрофанову Элеонору Валентиновну Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Республике Болгария», — говорится в документе.

Митрофанова приступит к своим обязанностям с февраля 2021 года, сообщило РИА «Новости».

Другим указом глава государства освободил от данных обязанностей Анатолия Макарова, сообщил RT.

Митрофанова оставила пост главы Россотрудничества 11 июня 2020. Через две недели его занял депутат Государственной думы Евгений Примаков. До отставки Митрофанова поделилась планами после своего ухода: станет послом по особым поручениям в МИД.

По профессии Митрофанова экономист-международник. В 1975 году она окончила факультет международных экономических отношений в МГИМО, защитила докторскую диссертацию. Работала во «Внешторге», «Союзплодоимпорте», Институте морского флота, где руководила отделением международного морского пароходства. Также Митрофанова занимала должность директора своей аудиторской фирмы, была депутатом Госдумы I созыва и аудитором Счетной палаты. В 2001–2003 годах она работала заместителем генерального директора ЮНЕСКО. В 2009–2016-х служила постоянным представителем России при ЮНЕСКО. А в 2016–2017 годах была посол по особым поручениям МИД России. В декабре 2017-го назначена главой Россотрудничества.