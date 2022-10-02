Лавров станет одним из представителей Путина при ратификации договоров с новыми территориями | 360°

Важное 02 октября 2022, 14:39 Поделиться Telegram

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Viber Лавров станет одним из представителей Путина при ратификации договоров с новыми территориями Путин назначил Лаврова представителем при ратификации договоров с новыми территориями РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин назначил главу МИД Сергея Лаврова и его заместителя Евгения Иванова своими официальными представителями при ратификации в парламенте договоров о присоединении четырех новых территорий: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сказано в распоряжении главы государства, которое опубликовали на портале правовой информации.

Договоры о вхождении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей президент России Владимир Путин и главы регионов подписали в минувшую пятницу, 30 сентября.

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Так они утвердили результаты прошедших референдумов, где большинство жителей республик Донбасса и освобожденных территорий согласились на вхождение в состав России. После утверждения Конституционным судом договоры должны пройти ратификацию в Госдуме и Совете Федерации.

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 3 октября парламент рассмотрит проект ратификации договоров о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Украины к России. 2 октября договоры о вхождении в Россию новых территорий признали соответствующими Конституции.

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