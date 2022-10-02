Путин назначил Клишаса и Крашенинникова своими представителями в парламенте | 360°

Власть 02 октября 2022, 16:12 Поделиться Telegram

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Viber Путин назначил Клишаса и Крашенинникова своими представителями в парламенте Президент РФ Путин назначил своих представителей в парламенте РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин назначил Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова своими представителями при рассмотрении парламентом законов о принятии новых регионов в состав России. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Андрей Клишас занимает пост председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Павел Крашенинников является председателем думского комитета по государственному строительству и законодательству.

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Референдумы о вхождении в состав РФ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей прошли с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство проголосовавших поддержали это решение.

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Церемония подписания договоров о принятии в состав России четырех новых субъектов состоялась 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.

Подписи под документами поставили Путин и руководители регионов Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

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