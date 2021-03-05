Путин назначил атаманов Терского казачьего общества и Черноморского казачьего войска

Терское казачье общество и войсковое казачье общество «Черноморское казачье войско» получили новых атаманов. Ими стали Виталий Кузнецов и Антон Сироткин. Соответствующие указы подписал президент России Владимир Путин.

«Утвердить Кузнецова Виталия Владимировича атаманом Терского войскового казачьего общества», — говорится в указе.

«Утвердить Сироткина Антона Викторовича атаманом войскового казачьего общества „Черноморское казачье войско“», — сказано во втором документе.

Указы приняты в соответствии с Федеральным законом «О государственной службе российского казачества».

Черноморское казачье войско появилось в 2020 году после объединения казаков Крыма и Севастополя. В этом году входящие в его состав участники планируют войти в состав Всероссийского казачьего общества.

Терское казачество появилось много сотен лет назад. В летописях упоминались казаки, подарившие икону Богородицы великому князю Дмитрию после Куликовской битвы. Атаман Андрей Шадра спустя 200 лет увел войско на территории современного Дагестана. Тогда же на правом берегу Терека появились первые русские поселения.