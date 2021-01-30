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    30 января 2021, 16:47

    Путин назначил Андрея Столярова врио главы ФТ «Сириус»

    Александр Блинов

    Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении временно исполняющим обязанности главы федеральной территории «Сириус» Андрея Столярова. Об этом сообщается на портале правовой информации.
    Путин назначил Андрея Столярова врио главы ФТ «Сириус»

    Путин назначил Столярова на пост врио до назначения главы администрации федеральной территории, указано в документе.

    Глава государства в декабре подписал закон о создании федеральной территории «Сириус» в городском округе Сочи. Инициатива направлена на реализацию положений обновленной Конституции, согласно которым в стране можно создавать федеральные территории с особым порядком управления. «Сириус» будет обладать экономической независимостью, иметь свои органы власти, собственный бюджет и имущество. По словам депутата Госдумы Павла Крашенинникова, данный проект принесет положительные результаты для всей страны.

    Сочи ранее вошел в тройку самых популярных городов, которые российские туристы планировали посетить в январе–феврале. Об этом сообщал телеканал «Мир 24».

    Президент Австрии Александр Ван дер Беллен ранее назвал свою встречу с Путиным в Сочи одним из самых лучших моментов за последние четыре года. Об этом рассказал «Царьград».