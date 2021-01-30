Путин назначил Андрея Столярова врио главы ФТ «Сириус»

Путин назначил Столярова на пост врио до назначения главы администрации федеральной территории, указано в документе.

Глава государства в декабре подписал закон о создании федеральной территории «Сириус» в городском округе Сочи. Инициатива направлена на реализацию положений обновленной Конституции, согласно которым в стране можно создавать федеральные территории с особым порядком управления. «Сириус» будет обладать экономической независимостью, иметь свои органы власти, собственный бюджет и имущество. По словам депутата Госдумы Павла Крашенинникова, данный проект принесет положительные результаты для всей страны.

Сочи ранее вошел в тройку самых популярных городов, которые российские туристы планировали посетить в январе–феврале. Об этом сообщал телеканал «Мир 24».

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен ранее назвал свою встречу с Путиным в Сочи одним из самых лучших моментов за последние четыре года. Об этом рассказал «Царьград».