Путин назначил Алексея Русских врио главы Ульяновской области

Президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с поста губернатора Ульяновской области и подписал указ о назначении сенатора Алексея Русских временно исполняющим обязанности главы региона. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Морозов ранее подал в отставку по собственному желанию. Он руководил Ульяновской областью более 16 лет. Свое решение Морозов объяснил намерением баллотироваться в Госдуму. По его мнению, его работа в парламенте может принести больше пользы региону.

Глава государства в четверг провел рабочую встречу с Русских в режиме видеоконференции. Путин отметил, что Морозов за время работы на посту губернатора сделал немало для Ульяновской области, но проблемы в регионе еще остались. Президент пожелал Русских и его команде успехов.

«Нужно приниматься за работу, не откладывая ничего в долгий ящик. Имея в виду ваш предыдущий опыт, рассчитываю на то, что вхождение в курс дела пройдет максимально быстро», — сказал Путин.

Русских с 2007 по 2018 год был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов. После этого он перешел в Совет Федерации.