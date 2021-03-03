Путин назначил Александра Клауса заместителем председателя СК

Руководитель главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Александр Клаус стал заместителем председателя центрального главка ведомства Александра Бастрыкина. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить генерал-лейтенанта юстиции Клауса Александра Владимировича заместителем председателя Следственного комитета Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе. Указ вступил в силу в день подписания.

Александр Клаус руководил петербургским управлением Следственного комитета с 2014 года. В Северную столицу он прибыл в 2011 году из прокуратуры Ульяновской области на должность первого заместителя руководителя регионального СК.



Кто займет освободившийся пост в Следственном управлении Санкт-Петербурга, пока не известно.