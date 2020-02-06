Путин назначал врио губернатора Пермского края

Пермский край возглавил Дмитрий Махонин. Он будет временно исполнять обязанности губернатора. Жители Прикамья ждали этого назначения — регион две недели жил без главы.

Указ подписал президент РФ Владимир Путин. В прошлом Махонин четыре года был начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС по этому региону.

13 сентября этого года, в Единый день голосования, жители Края должны будут выбрать губернатора. Бывший глава Прикамья Максим Решетников 21 января был назначен президентом министром экономического развития.

Решетников стал главой Пермского края после того, как в феврале 2017 досрочно ушел в отставку Виктор Басаргин. Он родился в Перми, а с 2009 года стал работать в столице.

До назначения исполняющим обязанности губернатора, Решетников состоял в правительстве Москвы, был руководителем Департамента экономической политики и развития столицы. В сентябре 2017 года он стал лидером губернаторских выборов родного Края, набрав 82% голосов.