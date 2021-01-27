Путин призвал решить проблему социального неравенства, чтобы преодолеть миграционный кризис

Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе уделил внимание проблеме социального неравенства. Российский лидер убежден, что ее решение позволит преодолеть миграционный кризис.

Путин заявил о необходимости решения проблемы социального неравенства. Глава государства подчеркнул важность сближения стран в плане развития. Это позволит избежать возникновения миграционных проблем, добавил президент РФ.

Российский лидер также заявил, что в мире наблюдается ситуация, при которой возникает угроза начала борьбы «всех против всех». Путин предупредил, что если ничего не предпринимать, ситуация может развиваться непредсказуемо, сообщил RT.

Президент России также назвал главными приоритетами для развития глобальной экономики качественную медицину и образование, достойную зарплату и пенсию, комфортное жилье. Путин предложил выработать новые механизмы международного взаимодействия и повысить ответственность в многосторонних отношениях.

Путин выступает впервые за 12 лет на Давосском форуме, который в этом году проходит в онлайн-формате.