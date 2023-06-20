Власть 20 июня 2023, 19:12 Путин направил приветствие паралимпийцам Путин отметил труд наставников, помогающих паралимпийцам поверить в себя РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам соревнований «Летние игры паралимпийцев „Мы вместе. Спорт“». Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание, что игры уже стали традиционными. На этот раз участники будут соревноваться в 22-х видах спорта. Путин отметил, что Россия имеет большой опыт организации подобных турниров. В регионах уже есть современная инфраструктура для проведения тренировок. И работу в этом направлении планируют продолжить.

Реклама

По словам президента, соревнования дают возможность паралимпийцам не только продемонстрировать свое мастерство и силу духа, но и почувствовать себя единой, сплоченной командой.

«Самого глубокого признания заслуживает <…> труд специалистов и наставников, которые помогают <…> поверить в себя и свои силы», — резюмировал президент.

В середине апреля Паралимпийский комитет России обратился в ООН с призывом защитить спортсменов от дискриминации по национальному признаку.