Путин направил Пасечнику поздравительную телеграмму в связи с Днем ЛНР

Президент России Владимир Путин поздравил главу ЛНР Леонида Пасечника с днем Луганской Народной Республики. Российский лидер выразил уверенность, что совместными усилиями удастся отстоять суверенитет и территориальную целостность республики.

«Граждане ЛНР встречают государственный праздник в непростых условиях, с оружием в руках защищая родную землю. Уверен, что совместными усилиями мы отстоим независимость, суверенитет и территориальную целостность республики», — сказано в телеграмме Путина, которую процитировала газета «Известия».

Президент РФ добавил, что Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи будет служить «надежной основой для упрочения братских, союзнических связей» между Россией и ЛНР. Документ подписали 21 февраля.

Пасечник заявил, что интеграция с Россией — это единственно верный путь для ЛНР. По его словам, восемь лет назад большинство жителей поддержали провозглашение Луганской Народной Республики.